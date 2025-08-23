Esenler Erokspor, Serik Belediyespor karşısında rahat kazandı

TFF 1. Lig'in 3.haftasında Esenler Erokspor, sahasında Serik Belediyespor'u ağırladı.
Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 5-0 kazandı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Hayrullah Bilazer, Guelor Kanga, Olarenwaju Kayode, Amilton ve Recep Niyaz kaydetti.
Serik Belediyespor'da Burak Asan 11. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor ligdeki puanını 4'e yükseltti. Serik Belediyespor da 4 puanda kaldı.
Esenler Erokspor ligin 4.haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Serik Belediyespor ise evinde Bodrumspor'u ağırlayacak.