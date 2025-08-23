Cumhuriyet Gazetesi Logo
Esenler Erokspor, Serik Belediyespor karşısında rahat kazandı

23.08.2025 21:05:00
TFF 1. Lig'in 3.hafta maçında Esenler Erokspor, evinde Serik Belediyespor'u 5-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 3.haftasında Esenler Erokspor, sahasında Serik Belediyespor'u ağırladı.

Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 5-0 kazandı.

Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Hayrullah Bilazer, Guelor Kanga, Olarenwaju Kayode, Amilton ve Recep Niyaz kaydetti.

Serik Belediyespor'da Burak Asan 11. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor ligdeki puanını 4'e yükseltti. Serik Belediyespor da 4 puanda kaldı.

Esenler Erokspor ligin 4.haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak. Serik Belediyespor ise evinde Bodrumspor'u ağırlayacak.

