Esenler Erokspor'da Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın sözleşmesi feshedildi.
Trendyol 1. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Bülent Korkmaz ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir." denildi.
Korkmaz, yeşil-sarılı ekibin başında ligde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Esenler Erokspor, 29. hafta sonunda ligde 15. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Esenler Erokspor #Trendyol 1. Lig #bülent korkmaz
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