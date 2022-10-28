Eski Beşiktaşlı John Carew'e hapis şoku

28 Ekim 2022 Cuma, 07:55

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Norveçli golcü John Carew hakkında hapis cezası çıktığı öğrenildi.

Bir süredir devam eden ve Oslo Bölge Mahkemesi'nde karara bağlanan olayda Carew'in 2 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası aldığı ortaya çıktı. Vergi kaçırdığı ve devlet otoritelerini dolandırdığı suçlamalarıyla gündeme gelen John Carew, ilk olarak 4 ay önce mahkemeye çıktı. Bugüne kadar gerekli işlemleri yaparak cezadan kurtulabilecek olan Carew'in sorumluluğunu yerine getirmediği için ceza aldığı belirtildi.

Cezaya itiraz hakkını kullanacak olan Carew'in avukatının kendisini yanlış yönlendirdiğini ifade ederek hukuk mücadelesine giriştiği ifade edildi.

John Carew 2004'te geldiği Beşiktaş'tan 2005'te 7.5 milyon euroya ayrılarak siyah beyazlılara rekor gelir elde ettirmişti.