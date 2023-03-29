Eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic'ten Galatasaray ve Nicolo Zaniolo itirafı

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:35

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 13:36

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MUAZZAM POTANSİYELE SAHİP"

"Zaniolo, Roma'ya veda etti ve Galatasaray'a transfer oldu. Ama şimdiden Juventus'a transfer olacağı konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?" diye sorulan Pjanic, "Galatasaray'a giderek çok doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum. Türkiye ona iyi gelecek. Bunu kişisel deneyimime dayanarak söylüyorum" yanıtını verdi.

Miralem Pjanic

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Boşnak oyuncu, Zaniolo'nun milli takıma dönme ihtimaline ilişkin, "Genç ve muazzam bir potansiyele sahip. Çok çalışırsa yeniden İtalya Milli Takımı'na dönecektir" ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo

"15 MİLYON EURO'YA ALDIK"

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, tv100'e yaptığı açıklamada Zaniolo'yu 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiklerini açıklamıştı.

Timur canlı yayında oyuncu ile ilgili ortaya atılan spekülasyonlara yanıt vermişti.

Erden Timur

İtalyan oyuncunun sözleşme şartlarıyla ilgili Erden Timur, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zaniolo'nun sözleşmesindeki bonuslar... 526 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsak, Zaniolo'nun da bu maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. Bunun tekrarlanması durumunda da aynı bonus. Çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon, yarı finale kalırsa 1,5 gibi... Bu gibi, turnuva başarısına ve bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon Euro oluyor. Zaniolo'nun maliyeti, bonusları çıkardığımızda 15 milyon Euro. 30 milyon Euro'ya gidecekti 15 milyon Euro'ya aldık."