Eski Galatasaraylı Marcao'dan Sevilla'ya kötü haber!
Sevilla'nın, Galatasaray'dan 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Marcao bu sezon sakatlıklardan kurtulamadı. Brezilyalı futbolcunun iyileşmesi beklenirken bir kötü haber daha geldi.
İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın, sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı defans oyuncusu Marcao İspanya'da beklentileri karşılayamadı.
Bu sezon sakatlıkları nedeniyle Sevilla'da düzenli olarak forma şansı bulamayan Brezilyalı savunma oyuncusundan bir kötü haber daha geldi.
SADECE 7 MAÇTA OYNADI
Marca'nın haberine göre, kas yırtığı bulunan Marcao, 5-6 ay sahalardan uzak kalacak.
Sevilla'nın, bonuslarla birlikte bonservisine 15 milyon Euro ödediği 26 yaşındaki futbolcu, Endülüs ekibinde sadece 7 maçta sahaya çıktı.
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