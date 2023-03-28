Galatasaray'da Dries Mertens takıma döndü

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 22:29

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 22:29

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma ve top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Dries Mertens

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Sakatlığı geçen Dries Mertens antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.