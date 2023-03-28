Galatasaray'da Dries Mertens takıma döndü

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, takımla antrenman yapmaya başladı.

AA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 22:29
Galatasaray'da Dries Mertens takıma döndü
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma ve top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Dries Mertens

BELÇİKALI YILDIZ TAKIMA DÖNDÜ

Sakatlığı geçen Dries Mertens antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Dries Mertens galatasaray süper lig

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