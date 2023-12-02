Eski Beşiktaşlının golü yetmedi... Hoffenheim deplasmanda kayıp!

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Borussia Mönchengladbach'a 2-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 19:36
Eski Beşiktaşlının golü yetmedi... Hoffenheim deplasmanda kayıp!
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Almanya Bundesliga mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan karşılaşmayı Borussia Mönchengladbach 2-1 kazandı. 

Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada penaltıdan Alassane Plea ve 80. dakikada Nathan N'Goumou kaydetti. 

WEGHORST'UN GOLÜ YETMEDİ

Hoffenheim'ın tek golü 60. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst'tan geldi. 

Konuk ekip Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 84 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Mönchengladbach puanını 16'ya yükseltti. Hoffenheim ise 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Mönchengladbach, Union Berlin deplasmanına gidecek. Hoffenheim, sahasında Bochum'u ağırlayacak.


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