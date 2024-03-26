Eski Çin Futbol Federasyonu Başkanı'na rüşvet nedeniyle ömür boyu hapis cezası!

Çin Futbol Fedarasyonu'nun eski başkanı Chen Xuyuan'ın rüşvet aldığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezası aldığı öğrenildi.

AA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:35
Eski Çin Futbol Federasyonu Başkanı'na rüşvet nedeniyle ömür boyu hapis cezası!
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Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Chen Xuyuan, rüşvet alma suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Xinhua ajansının haberine göre, Xuyuan'ın sözleşmeler, yatırımlar ve spor etkinliklerinin düzenlenmesine yardım karşılığında para ve değerli eşya aldığı tespit edildi.

11 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET

Huangshi Orta Halk Mahkemesi'nde yargılanan ve 11 milyon dolar değerinde rüşvet aldığı belirlenen Xuyuan, ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Tüm kişisel mal varlığına el konulan Xuyuan'ın elde ettiği yasa dışı kazançların da hazineye devredilmesine karar verildi.

2019 yılında federasyon başkanlığı görevine getirilen Xuyuan, Şubat 2023'te rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı.


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