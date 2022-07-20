Eski Fenerbahçeli Lazar Markovic resmen Gaziantep FK'de

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:55

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son olarak Partizan forması giyen yıldız futbolcu Lazar Markovic ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Gaziantep FK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Partizan forması giyen yıldız futbolcu Lazar Markovic ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Lazar Markovic’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Partizan forması giyen yıldız futbolcu Lazar Markovic ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.



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Lazar Markovic, futbola Partizan alt yapısında başladı. Markovic, henüz 19 yaşında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica’ya transfer oldu.

2014 yılında 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool’a transfer olan Lazar Markovic, daha sonra sırasıyla Fenerbahçe, Sporting Lizbon, Hull City, Anderlecht ve Fulham formalarını giydi.

Kariyerinde 298 resmi müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, 52 gol atarken 43 kez de asist yapma başarısı gösterdi.