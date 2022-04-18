Eski futbolcu Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi

18 Nisan 2022 Pazartesi, 17:53

Sancaktepe'de "yol verme" kavgasında bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ile Ömer Genç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanık Duran Genç'in katılmadığı duruşmada, maktulün yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Maktul Halil İbrahim Scholten'in dini nikahlı eşi Dilek Özdemir duruşmaya maktulün kızının velisi olarak katıldı.

Sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirten Özdemir, çocuğuyla birlikte mağdur olduğunu söyledi.

Duruşmada söz alan bir kısım mağdurların avukatı Fahri Güldalı ise, vekili olduğu kişilerin şikayetlerini geri aldığını ifade ederek, bu nedenle duruşmaya katılma taleplerinin bulunmadığını söyledi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet savcısı ise davayla ilgili tüm delillerin toplandığını belirterek, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu sanık Sezer Öztürk'ün "haksız tahrik altında kasten öldürme”, "haksız tahrik altında iz bırakacak şekilde silahla kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 13 yıl 5 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanıklar Sezer Genç ile Sezer Öztürk'ün üzerine atılı olan "zincirleme şekilde tehdit" suçundan beraatları istenen mütalaada, sanık Ömer Genç’in ise "haksız tahrik altında kasten öldürme", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", 2 kişiye yönelik "silahla kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 14 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, tutuksuz sanık Duran Genç hakkında ise Sezer Öztürk’ün kafasına sandalye fırlatarak "silahla basit yaralama" suçunu işlediği iddiasıyla “silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulunuldu.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Sezer Öztürk, "Ben avukatımla görüşüp savunmamı hazırlayacağım. Daha önce de ifade vermiştim. Onları tekrarlıyorum. Tutukluluğumun devamına ilişkin savcı görüşüne karşılık bir şey söylemek istemiyorum. Eğer karar duruşması olacaksa huzura gelmek isterim. Bu celse rahatsız olduğum için SEBGİS ile katılmak istedim" dedi.

Sanık avukatı Yılmaz Abuşoğlu ise, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar ile müştekilerin yolun açılması konusunda tartışma ve arbede yaşadıkları belirtilerek, sanıklar Ömer Genç ve Sezer Öztürk'ün ailelerini bıraktıktan sonra araçla geri gelerek Halil İbrahim Scholten'in bulunduğu yere gittikleri kaydediliyordu.

İddianamede, sanıkların içinde bulunduğu aracı gören Scholten'in bir şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, bu sırada Öztürk'ün araçtan inerek Scholten'in arkasından koşup hedef gözeterek 6 el ateş ettiği aktarılıyordu.

İddianamede sanık Sezer Öztürk'ün "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama" "haksız tahrik altında mala zarar verme", "zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Diğer sanık Ömer Genç'in "iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme", "haksız tahrik altında silahla basit yaralama, "kasten yaralama", vücutta kasten kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Sanık Duran Genç hakkında ise olay sırasında Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlatarak, "silahla basit yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.