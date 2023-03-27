Bursaspor'da Özer Hurmacı sahaya indi
Bursaspor’da futbol sorumluluğu görevine getirilen Özer Hurmacı, ilk kez takımın başında antrenmana çıktı.
TFF 2. Lig’in 29. haftasında sahasında Bayburt Özel İdare Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti.
utbol Sorumlusu Özer Hurmacı gözetiminde yapılan ilk antrenman ısınma koşularıyla başladı.
İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı topa sahip olma çalışmaları veyarı sahada çift kale maçlaryaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.
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