Trabzonspor, Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 20:22

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 20:22

Trabzonspor’un olağanüstü genel kurulunda göreve gelen Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, bugün gerçekleştirdikleri toplantıda teknik direktör konusunu görüştü.

Kongre sürecinde anlaşılarak yolların ayrıldığı Abdullah Avcı’nın yerine geçici süre takımı çalıştıran yardımcısı Orhan Ak ile sezon sonuna kadar çalışılmasına oy birliğiyle karar verildi.