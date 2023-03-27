Trabzonspor, Orhan Ak ile sezon sonuna kadar devam
Trabzonspor’da Abdullah Avcı’nın ayrılığı sonrasında takımı çalıştıran yardımcı antrenör Orhan Ak ile sezon sonuna kadar yola devam edileceği açıklandı.
Trabzonspor’un olağanüstü genel kurulunda göreve gelen Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, bugün gerçekleştirdikleri toplantıda teknik direktör konusunu görüştü.
Kongre sürecinde anlaşılarak yolların ayrıldığı Abdullah Avcı’nın yerine geçici süre takımı çalıştıran yardımcısı Orhan Ak ile sezon sonuna kadar çalışılmasına oy birliğiyle karar verildi.
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