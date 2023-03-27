Eski Galatasaraylı Morgan de Sanctis'in gözü Olimpiu Morutan'da
İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Pisa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'a, sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Morgan de Sanctis'in sportif direktörlük görevini üstlendiği Salernitana'nın talip olduğu ileri sürüldü.
Bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan Morgan de Sanctis, sportif direktör olarak görev yaptığı Salernitana'ya yeni sezonda yapacağı transferleri belirledi.
TuttoSalernitana'nın haberine göre; listenin başına ise Serie B ekibi Pisa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Olimpiu Morutan'ı ekledi.
Olimpiu Morutan
SATIN ALMADA ÖNCELİK PISA'NIN
Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonu ise Serie B ekibi Pisa'da bulunuyor. İtalyan ekibinden 300 bin Euro kiralama ücreti alan Galatasaray, Rumen oyuncunun satın alma opsiyonunu da 5.5 milyon Euro olarak belirledi.
İtalya Serie B'de mücadele eden Pisa, sezon sonunda Serie A'ya yükselmeyi başarırsa satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek.
Morgan de Sanctis
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve tecrübe kazanması için Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, İtalyan ekibinde kendini buldu. Rumen futbolcu bu sezon Pisa forması ile çıktığı 29 resmi maçta 6 kez rakip fileleri sarsarken, 7 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.
MİLLİ TAKIMDA ASİST YAPTI
Romanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kendi sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Romanya 2-0'lık skorla kazandı. Oynanan maçta bonservisi Galatasaray'da olan Morutan, bir asist yaptı.
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