Eski Galatasaraylı Morgan de Sanctis'in gözü Olimpiu Morutan'da

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 09:28

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 09:28

Bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan Morgan de Sanctis, sportif direktör olarak görev yaptığı Salernitana'ya yeni sezonda yapacağı transferleri belirledi.

TuttoSalernitana'nın haberine göre; listenin başına ise Serie B ekibi Pisa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Olimpiu Morutan'ı ekledi.

Olimpiu Morutan

SATIN ALMADA ÖNCELİK PISA'NIN

Galatasaray'ın Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan'ın satın alma opsiyonu ise Serie B ekibi Pisa'da bulunuyor. İtalyan ekibinden 300 bin Euro kiralama ücreti alan Galatasaray, Rumen oyuncunun satın alma opsiyonunu da 5.5 milyon Euro olarak belirledi.

İtalya Serie B'de mücadele eden Pisa, sezon sonunda Serie A'ya yükselmeyi başarırsa satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek.

Morgan de Sanctis



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bekleneni veremeyen ve tecrübe kazanması için Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan, İtalyan ekibinde kendini buldu. Rumen futbolcu bu sezon Pisa forması ile çıktığı 29 resmi maçta 6 kez rakip fileleri sarsarken, 7 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

MİLLİ TAKIMDA ASİST YAPTI

Romanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde kendi sahasında Andorra ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Romanya 2-0'lık skorla kazandı. Oynanan maçta bonservisi Galatasaray'da olan Morutan, bir asist yaptı.