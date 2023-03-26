Dostluk maçında kazanan Galatasaray!
Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada özel maçta Karabağ'ı 2-1 mağlup etti.
Galatasaray, milli ara nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile karşı karşıya geldi.
Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 2-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Bafetimbi Gomis ve 87. dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti. Karabağ'ın tek golü ise 19. dakikada Redon Xhixha'dan geldi.
Bu karşılaşmadan elde edilen tüm gelir, depremzedelere aktarılacak.
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