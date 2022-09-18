Eski Galatasaraylı Ryan Babel'den Türkiye'deki iPhone fiyatlarına tepki: Aynısı bizde daha ucuz

Geçmişte Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen, şu sıralar Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da mücadele eden Hollandalı Ryan Babel, sosyal medya hesabından Türkiye'deki iPhone fiyatları hakkında yakındı. Babel, kendi ülkesi Hollanda ve Türkiye'deki iPhone fiyatlarını karşılaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 15:28
Eski Galatasaraylı Ryan Babel'den Türkiye'deki iPhone fiyatlarına tepki: Aynısı bizde daha ucuz
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Galatasaray'dan ayrılarak Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaşan 35 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son paylaşımda iPhone 14'ün fiyatına adeta isyan etti.

Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel'in "Hollanda'da 1400 € olan iPhone için Türkiye'de 2400 € ödüyorsunuz"  diyerek paylaştığı iPhone 14 isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’de yaklaşık 30 bin TL’ye satışa sunulan iPhone 14, diğer ülkelerde yarı fiyatına satılıyor. iPhone 14, ABD’de 15 bin TL’ye, Almanya’da 18.2 bin TL’ye, İngiltere’de 17.8 bin TL’ye satışa sunuldu. 


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