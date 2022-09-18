Antalyaspor'un yeni transferi Shoya Nakajima'nın kırmızı kartı annesini ağlattı
Porto'dan Antalyaspor'a transfer edilen Shoya Nakajima, Adana Demirspor maçında oyuna girer girmez kırmızı kart gördü.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Kırmızı kartların havada uçuştuğu karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazandı.
Adana temsilcisinin gollerini 47. saniyede Belhanda, 75'te yeni transfer Gulbrandsen ve 84'te Assombalonga kaydetti. Antalyaspor'un yeni transferlerinden Shoya Nakajima'nın gördüğü kırmızı kart ise tribündeki annesini üzdü.
NAKAJIMA KIRMIZI KART GÖRDÜ
59. dakikada Antalyaspor'da Ghacha'nın yerine Porto'dan büyük umutlarla transfer edilen Shoya Nakajima oyuna dahil oldu. Japon futbolcu 12. saniyede henüz topla buluşmada Jonas Svensson'a sert müdahalede bulundu. Hakem Palabıyık, 28 yaşındaki futbolcuya önce sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Palabıyık 61. dakikada sarı kartı iptal ederek Nakajima'ya kırmızı kart gösterdi.
ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Milliyet'in haberine göre, Nakajima Süper Lig kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart sonrası büyük şok yaşarken, maçı tribünden takip eden annesi ve aile fertlerinin üzüntüleri ekrana yansıdı. Nakajima'nın annesi gözyaşlarına hakim olamadı.
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