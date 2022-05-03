Eski Galatasaraylı yıldız Felipe Melo'dan Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'e destek paylaşımı!

03 Mayıs 2022 Salı, 10:27

Survivor yarışmacısı olan Evrim Keklik, geçtiğimiz günlerde verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Yarışma sırasında; "Bir kişiyle tanışma şansınız olsaydı bu kim olurdu?" sorusuna Evrim Keklik, "Fatih Terim. Hiç tanışamadım. Çok isterim." şeklinde yanıt veren yarışmacı bu yanıtı sonrasında Galatasaray taraftarlarından büyük destek gördü.

Bu desteğe katılanlara eski Galatasaraylı Felipe Melo'da eklendi. Melo, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Evrim Keklik'e destek oldu.

İşte o paylaşım: