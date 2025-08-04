Eski hakem İbrahim Tokmak'ın babası hayatını kaybetti

TFF Üst Klasman Eski Hakemi ve Ataşehir Belediyesi Spor İşleri Personeli İbrahim Tokmak'ın Babası, Aşık Veysel Mahallesi Eski Muhtarı Hüseyin Tokmak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hüseyin Tokmak'ın cenazesinin 5 Ağustos Salı günü Mustafa Kemal Cem Evi'nden saat 13.00'te kaldırılacağı kaydedildi.

Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal Adıgüzel, yaptığı açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin haklı bulduğu tek hakem olan, TFF’nin haksız terfi-düşürme ve hakemlikten ihraç kararı verdiğini insan hakları mahkemesi kararı ile ispat eden İbrahim Tokmak, aktif hakemlik görevini 2024 yılında sonlandırmıştı.