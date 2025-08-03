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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Türk hakemlere destek!

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Türk hakemlere destek!

3.08.2025 12:49:00
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AA
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Türk hakemlere destek!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz, Türk hakemlerine destek verdiğini açıkladı.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Türk hakemlerinden yana olduklarını belirterek, yeni sezonda beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Yılmaz, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun futbol camiasına hayırlı olmasını diledi.

Seyir zevki yüksek bir sezon dilediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yeni sezonda Türk futbolu adına beklentilerimiz yüksek. Hakemlerimizin Türk olmasından yanayız. Biz evlatlarımızdan yanayız. Tabii ki günümüz şartlarında futbol bir ekonomi. İyi olsun diye biz de kendi çapımızda, şehrimize ve takımımıza yakışır şekilde transferlerimizi yaptık. Bir iki nokta transferimiz var. İnşallah sezon başlamadan veya transfer süresi bitmeden onları da takımımıza katacağız. Her zaman tüm takımların şampiyon olma hayalleri vardır. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp takımımızı iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Gönül ister ki Gaziantep FK şampiyon olsun."

GALATASARAY MAÇI SÖZLERİ

Başkan Yılmaz, taraftarlarından yeni sezonda daha güçlü destek beklediklerini ifade etti.

Ligin açılış maçında Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yılmaz, "Taraftarlarımızı çok seviyoruz. Onlar bizim için çok önemli. İnşallah seyirci sayısını daha da artırarak devam etmek istiyoruz. İlk maç Galatasaray. Bizim için hiç fark etmiyor. Sonuçta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Anadolu takımları dahil hepsi bizim için aynı. Herkes sahaya kazanmak için çıkıyor. Biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

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