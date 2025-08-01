Beşiktaş St. Patrick's maçına Sloven hakem!

UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Beşiktaş - St. Patrick's maçınının hakemleri belli oldu.
Eşleşmedeki ilk mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek. Rövanş maçını ise António Nobre görev alacak.
Beşiktaş ile St. Patrick's arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu karşılaşmalarının tarihleri UEFA tarafından açıklandı:
İlk Maç: 7 Ağustos 2025 (İstanbul’da)
Rövanş Maçı: 14 Ağustos 2025 (Dublin’de)
Beşiktaş, ilk maçı kendi sahasında oynayacak. Rövanş mücadelesi ise İrlanda’da Richmond Park’ta gerçekleşecek.