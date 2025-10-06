Eski hakemler Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Golün iptal edilmesi doğru muydu?

beIN Trio ekibi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmadaki hakem kararlarını değerlendirdi.

Eski hakemlerin değerlendirmesi şu şekilde:

-30. saniyede Edson ve Holse pozisyonu, 2. dakikada yine aynı oyuncular yan yana geldi.

Bülent Yıldırım: "Genel uyarı yapıp sınırı koydu. İyi başladı."

Bahattin Duran: "Çok güzel yönetti bu iki pozisyonu."

Deniz Çoban: "Bu beklenirdi zaten Halil Umut Meler'den."

BROWN'UN COULIBALY'YE FAULÜ

-Archie Brown'un Coulibaly'e yaptığı faulde sadece faul kararı doğru mu, kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Faulle birlikte kart olmalıydı."

Bülent Yıldırım: "Kart verilmeliydi."

Deniz Çoban: "Sarı kart gösterse Brown'a daha doğru olurdu."

TOMASSON'UN SZYMANSKI'YE MÜDAHALESİ

-30. dakikada Tomasson'un Szymanski'ye müdahalesinde penaltı var mı?

Bahattin Duran: "Risk almış Tomasson, bu haliyle pozisyonda ihlal yok. Çekme var ama etkisini görmüyorum. Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Çok güzel bir izah. Penaltıya gerek yok."

Deniz Çoban: "Penaltıya gerek yok."

SAMSUNSPOR'UN İPTAL EDİLEN GOLÜ

-34. dakikada Samsunspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Birincisi, subjektif bir alanda, yoruma açık durumlarda saha içi karar geçerlidir. Buradaki golün iptaline ben teknik anlamda saygı duymak zorundayım. İkincisi, şahsi olarak baktığımda; şu soruları sorarım. Görüş çizgisinde mi ilgili oyuncu? Hayır. Topla oynamak içi n hareketi, kaleciyi etkilemek için hareketi var mı, hayır. Topa teması var mı, hayır. Fiziksel temas var mı, hayır. Teorik olarak bu golün vurulmasını doğru bulurum ama subjektif alanda kaleciye yakın olup arkadan gelip top atıldığı anda, kaleci görmezken, topa doğru hamle yapan oyuncunun kaleciyi etkilemedi görüşündeyim. Etkiledi diyen hakemin kararına saygı duyarım. Ben bu golün verilmesi tarafındayım."

"GOLÜN VERİLMESİ DAHA DOĞRU OLURDU"

Bahattin Duran: "Top Asensio'nun eline gelmedi, göğüs bölgesinden geldi. Burada elle oynama olsa, hakemin ofsayt kararı olsa bile penaltı olurdu. Asensio elle oynamadı, göğüs bölgesinden top sekerek gitti. Pozisyonda yardımcı hakem bayrak kaldırdı. Golü atan 7 numaralı oyuncuya bu bayrak kalktı. O oyuncu zaten ofsayt pozisyonunda değil. Zaten çizgi gelecekti, ofsaytta olmadığı gösterilecekti. Yardımcı hakemin tespiti yanlış. Bu top kalecinin uzağında. Kalecinin müdahale edememesi 17 numaralı oyuncu değil, UEFA'nın güncellenen yorumu bu. Kaleci müdahale edemedi zaten, diğer oyuncuya gitti top. Sahada bu pozisyona yardımcı hakem, 17 numaralı oyuncuya kaldırmış olabilirdi. UEFA'nın en güncel yorumuna göre golün verilmesi en doğru karardı."

Deniz Çoban: "Golün verilmesi daha doğru olurdu. Artık kaleci hamle yapacak olsa da bir şey değişmez. Kaleci hamle yapacaksa önceden yapmalıydı. 17 numaralı oyuncu çıksa da kalecinin kurtarma şansı yok."

SAMSUNSPOR'UN İPTAL EDİLEN PENALTISI

-58. dakikada Samsunspor'un VAR kararıyla iptal edilen penaltısında karar doğru mu?

Bahattin Duran: "Çok uzaktı Halil Umut Meler pozisyona ve tereddütsüz verdi ama pozisyon kesinlikle penaltı değildi. VAR doğru müdahale etti. Topun nereye geldiğinden bağımsız, çok yakın mesafeden top doğal konumdaki koluna geldi. En doğal haliyle olan koluna geldi top."

Bülent Yıldırım: "VAR'ı tebrik ederim. Tartışacak bir şey yok, penaltı kararının iptali doğru."

Deniz Çoban: "Böyle bir penaltı olmaz. Halil Umut Meler izledi ve iptal etti."

HALİL UMUT MELER'İN KARNESİ

Deniz Çoban: "5 tane sarı kart hatası var. Archie Brown'ın iki faulünden birine sarı kart vermemesini eleştiririm. Penaltı kararı vermesini eleştiririm. İptal edilen gol kendi yorumu, saygı duymak lazım."

Bahattin Duran: "Bulunduğu mesafeden o penaltıyı vermek yanlış."

Bülent Yıldırım: "O mesafeden o penaltıyı vermek notu düşürür."