Eski Hollandalı kaleci Van der Sar yoğun bakımdan çıktı
Beyin kanaması geçiren Hollanda'nıun efsane ismi Van der Sar yoğun bakımdan çıkarıldı.
Eski Hollandalı kaleci Edwin van der Sar, geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.
Eşiyle beraber hastane odasında çektirdikleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Van der Sar, "Öncelikle destek mesajı gönderen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Hala hastanede olsam da yoğun bakım ünitesinden çıktığımı paylaşmaktan dolayı mutluyum. Gelecek hafta eve dönmeyi ve tedavimin sonraki aşamasına geçmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.
7 Temmuz'da tatil için gittiği Hırvatistan'da beyin kanaması geçiren ve hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Van der Sar, 3 gün önce ülkesine götürülmüştü.
Aktif futbolculuk kariyerinde Ajax, Juventus ve Manchester United'ın kalesini koruyan Van der Sar, 2016'dan beri Ajax'ta yürüttüğü üst yöneticilik (CEO) görevini 2022-23 sezonu sonunda bırakmıştı.
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