Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

Son dakika... Ülkemizde bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların formalarını giyen eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 23:33
Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
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Ülkemizde, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımların formalarını giyen eski Milli oyuncu Ersen Martin'den kötü haber geldi.

Uzun süredir rahatsızlığı bulunan 44 yaşındaki Ersen Martin hayata gözlerini yumdu.

Aort Damarı yırtılması sonucu yaşam mücadelesi veren eski Milli oyuncu yaşam mücadelesini kaybetti.

44 yaşındaki eski futbolcu, tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu.


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