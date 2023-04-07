Eski NBA yıldızı Ben Gordon silahla tehdit iddiasıyla tutuklandı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:01

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:01

Eski NBA oyuncusu Ben Gordon'ın silahla tehdit suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Stamford polis şefi yardımcısı Richard Conklin, Gordon'ın Connecticut'taki bir meyve suyu dükkanında yaptığı uygunsuz hareketler sonrası silahlı tehdit suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

ESPN'in haberine göre olay, salı sabahı saat 10'dan hemen önce, 911'i arayan birkaç kişinin Stamford'daki bir meyve suyu dükkanında "saldırgan ve tuhaf davranan bir adam olduğunu" bildirmesiyle başladı.

Ben Gordon

İZİNSİZ SİLAH TAŞIMA, POLİSE MUKAVEMET...

Polis şefi yardımcısı Conklin, memurların kendisini gözaltına almaya çalıştığında Gordon'ın uygunsuz hareketlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Tutuklandığında Gordon'ın üstünden cebine takılı katlanır bir bıçak ve sırt çantasında ise bir şok tabancası ile muşta bulunduğu kaydedildi.

Eski NBA yıldızının izinsiz silah taşıma, ikinci dereceden tehdit ve bir polis memuruna mukavemet gibi suçlamalarla tutuklandığı belirtildi.

Ben Gordon (ortada)

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Conklin, Gordon'ın önce gözaltı merkezine, ardından da akıl sağlığı değerlendirmesi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Gordon'ın salı günü geç saatlerde 10 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı da kayıtlara geçti.

Daha önce de benzer olaylarla gündeme gelmiş olan Gordon, 2014-15 sezonunda Orlando Magic ile basketbol kariyerini tamamlamadan önce, on sene NBA'de forma giymişti.