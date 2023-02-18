Eski voleybolcu ve antrenör Muhammet Görken hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu, eski voleybolcu ve antrenör Muhammet Görken'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 09:55
Eski voleybolcu ve antrenör Muhammet Görken hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak büyük hizmetler etmiş, MSA hastalığıyla mücadele veren Muhammet Görken'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, cenaze bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.


Türkiye Voleybol Federasyonu voleybol Muhammet Görken

İlgili Haberler

Konyaspor-Afyonspor depremzedeler için oynayacak!

Konyaspor-Afyonspor depremzedeler için oynayacak!
Kenan Nuhut: Depremde hayatını kaybeden sporcuların ailelerine tazminat ödenmeli

Kenan Nuhut: Depremde hayatını kaybeden sporcuların ailelerine tazminat ödenmeli
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler