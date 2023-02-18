Eski voleybolcu ve antrenör Muhammet Görken hayatını kaybetti
Türkiye Voleybol Federasyonu, eski voleybolcu ve antrenör Muhammet Görken'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak büyük hizmetler etmiş, MSA hastalığıyla mücadele veren Muhammet Görken'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve voleybol camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca, cenaze bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
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