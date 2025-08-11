Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eski yönetici açıkladı: Galatasaray'ın Ederson stratejisi

Eski yönetici açıkladı: Galatasaray'ın Ederson stratejisi

11.08.2025 18:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Eski yönetici açıkladı: Galatasaray'ın Ederson stratejisi

Galatasaray Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Levent Nazifoğlu, katıldığı bir radyo programında sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın eski Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Levent Nazifoğlu, Ederson transferi konusunda önemli açıklamalar yaptı. 

"BARIŞ ALPER YILMAZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLURSA DEĞERİ AVRUPA'DA 40 MİLYON EURO OLUR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Nazifoğlu, ''Barış Alper'i sattığımız zaman onun gibi bir oyuncuyu kaça alırız. Bunun hesabını iyi yapmak lazım. Başkan Dursun Özbek bu hesapları iyi yapar. Barış şu anki gücüyle Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa, Barış 40 milyon Euro pazar değerine ulaşır. Türkiye'den oyuncu 40 milyon Euro'ya satılmaz tabusunu kırar'' dedi. 

"EDERSON İÇİN AY SONU BEKLENİYOR"

Nazifoğlu, ''Ederson konusunda stratejik bir hesap var. Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir. İngilizlerin çok zamanı kalmadı. Ay sonunda İngiltere'de transfer kapanıyor; ama biz de devam ediyor. Bizim süreyle ilgili bir avantajımız var. Ay sonunda bu transfer gerçekleşebilir; çünkü Manchester City'nin başka alternatifi kalmıyor. City, 12-23 milyon Euro istiyor Ederson için... Tabii ki Galatasaray bu rakamı olabildiğince aşağıya çekmek istiyor'' diye konuştu. 

İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİ

Levent Nazifoğlu, ''Torreira ve Lemina çok iyi başladı. Yanlarından adam geçirmiyorlar. Orta sahaya bir oyuncu alırsan yedek kalır. O nedenle Okan Buruk ile aynı fikirdeyim. Orta saha transferine gerek yok'' dedi. 

"ORGANİZE KÖTÜLÜK İÇİNDELER"

Nazifoğlu, Gaziantep FK-Galatasaray maçında sonra Fenerbahçe'nin hakem kararlarının Galatasaray'ın lehine olduğu yönündeki deklarasyonu ile ilgili olarak ise, ''Bu açıklama kötülüğün simgesi. Bu deklarasyonu yayınlayanlar ya futboldan anlamıyorlar ya da kötü niyetliler. Böyle bir şey yok. Çok net penaltılar. Diğeri penaltı değil. Gaziantep kalecisine gösterilen kırmızı kart çok net. Buna rağmen bir deklarasyon marifetiyle önümüzdeki haftalar için avantaj elde etmeye çalışmak, organize bir kötülükten başka bir şey olamaz'' diye konuştu. 

"GALATASARAY'IN HARCAMA LİMİTLERİNDE HİÇBİR SORUN YOK"

Eski yönetici Galatasaray'ın harcama limitleri konusunda hiçbir sorun yaşamadığını belirtirken, ''Galatasaray gün gün limitlerle ilgili rapor hazırlar. Bu tüm yöneticilerin eline gelir. UEFA'ya gider; gerektiğinde FIFA'ya da gider. Bu noktada yanlış olma şansı yok" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Levent Nazifoğlu

İlgili Haberler

Galatasaray'da Alvaro Morata'nın ayrılığı resmen açıklandı: Mali ayrıntıları belli oldu!
Galatasaray'da Alvaro Morata'nın ayrılığı resmen açıklandı: Mali ayrıntıları belli oldu! Süper Lig ekibi Galatasaray, 32 yaşındaki İspanyol oyuncu Alvaro Morata ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Kupa Galatasaray'dan alındı, Fenerbahçe'ye verildi: 'Adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir'
Kupa Galatasaray'dan alındı, Fenerbahçe'ye verildi: 'Adaletin gerçek sahibi olan kulübümüze verilmiştir' Fenerbahçe Spor Kulübü, 2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası'nın Galatasaray'dan alınarak kendilerine geçtiğini duyurdu.
Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu!
Eski Galatasaraylı Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu! Bir dönem Galatasaray forması da giyen 37 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, TFF 3. Lig ekibi Yalova FK ile sözleşme imzaladı.