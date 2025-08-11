Eski yönetici açıkladı: Galatasaray'ın Ederson stratejisi

Galatasaray'ın eski Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Sportif A.Ş. Başkanvekili Levent Nazifoğlu, Ederson transferi konusunda önemli açıklamalar yaptı.

"BARIŞ ALPER YILMAZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILI OLURSA DEĞERİ AVRUPA'DA 40 MİLYON EURO OLUR"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Nazifoğlu, ''Barış Alper'i sattığımız zaman onun gibi bir oyuncuyu kaça alırız. Bunun hesabını iyi yapmak lazım. Başkan Dursun Özbek bu hesapları iyi yapar. Barış şu anki gücüyle Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa, Barış 40 milyon Euro pazar değerine ulaşır. Türkiye'den oyuncu 40 milyon Euro'ya satılmaz tabusunu kırar'' dedi.

"EDERSON İÇİN AY SONU BEKLENİYOR"

Nazifoğlu, ''Ederson konusunda stratejik bir hesap var. Galatasaray bu transferi gerçekleştirebilir. İngilizlerin çok zamanı kalmadı. Ay sonunda İngiltere'de transfer kapanıyor; ama biz de devam ediyor. Bizim süreyle ilgili bir avantajımız var. Ay sonunda bu transfer gerçekleşebilir; çünkü Manchester City'nin başka alternatifi kalmıyor. City, 12-23 milyon Euro istiyor Ederson için... Tabii ki Galatasaray bu rakamı olabildiğince aşağıya çekmek istiyor'' diye konuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİ

Levent Nazifoğlu, ''Torreira ve Lemina çok iyi başladı. Yanlarından adam geçirmiyorlar. Orta sahaya bir oyuncu alırsan yedek kalır. O nedenle Okan Buruk ile aynı fikirdeyim. Orta saha transferine gerek yok'' dedi.

"ORGANİZE KÖTÜLÜK İÇİNDELER"

Nazifoğlu, Gaziantep FK-Galatasaray maçında sonra Fenerbahçe'nin hakem kararlarının Galatasaray'ın lehine olduğu yönündeki deklarasyonu ile ilgili olarak ise, ''Bu açıklama kötülüğün simgesi. Bu deklarasyonu yayınlayanlar ya futboldan anlamıyorlar ya da kötü niyetliler. Böyle bir şey yok. Çok net penaltılar. Diğeri penaltı değil. Gaziantep kalecisine gösterilen kırmızı kart çok net. Buna rağmen bir deklarasyon marifetiyle önümüzdeki haftalar için avantaj elde etmeye çalışmak, organize bir kötülükten başka bir şey olamaz'' diye konuştu.

"GALATASARAY'IN HARCAMA LİMİTLERİNDE HİÇBİR SORUN YOK"

Eski yönetici Galatasaray'ın harcama limitleri konusunda hiçbir sorun yaşamadığını belirtirken, ''Galatasaray gün gün limitlerle ilgili rapor hazırlar. Bu tüm yöneticilerin eline gelir. UEFA'ya gider; gerektiğinde FIFA'ya da gider. Bu noktada yanlış olma şansı yok" ifadelerini kullandı.