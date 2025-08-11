Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.08.2025 01:19:00
Cumhuriyet Spor
Galatasaray'da Alvaro Morata'nın ayrılığı resmen açıklandı: Mali ayrıntıları belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 32 yaşındaki İspanyol oyuncu Alvaro Morata ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Galatasaray, 32 yaşındaki santrfor oyuncusu Alvaro Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

MALİ AYRINTILARI BELLİ OLDU

Milan'ın, Galatasaray'a 5 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyeceği kaydedildi. İspanyol futbolcunun ise 651 bin Euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiği belirtildi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında Alvaro Morata'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Morata'nın, İtalya Serie A ekiplerinden Como 1907'ye transfer olması bekleniyor.

16 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan İspanyol golcü, 7 gol, 3 asist kaydetti.

