Galatasaray'da Alvaro Morata'nın ayrılığı resmen açıklandı: Mali ayrıntıları belli oldu!

Galatasaray, 32 yaşındaki santrfor oyuncusu Alvaro Morata'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

MALİ AYRINTILARI BELLİ OLDU

Milan'ın, Galatasaray'a 5 milyon Euro sözleşme fesih bedeli ödeyeceği kaydedildi. İspanyol futbolcunun ise 651 bin Euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiği belirtildi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun devre arasında Alvaro Morata'yı kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Morata'nın, İtalya Serie A ekiplerinden Como 1907'ye transfer olması bekleniyor.

16 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan İspanyol golcü, 7 gol, 3 asist kaydetti.