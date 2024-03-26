Eskişehirspor otobüsüne taraftarlarca saldırı yapıldı

Eskişehirspor, önceki gün yaşanan olayda bir grup taraftarın takım otobüsüne saldırdığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 04:16
Eskişehirspor otobüsüne taraftarlarca saldırı yapıldı
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Eskişehirspor, önceki gün yaşanan olayda bir grup taraftarın takım otobüsüne saldırdığını açıkladı.

"DARP OLAYI YAŞANMADI!"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün gece takım otobüsümüze kendini bilmez, Eskişehirspor taraftarı olarak tasvir edemeyeceğimiz bir grup tarafından yapılan saldırıyı esefle kınıyor, konunun takipçisi olacağımızı, sezon başından bu yana şampiyonluk mücadelesi için ter akıtan futbolcularımız, yeni gelen teknik ekibimiz ve kulüp personelimizin yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Dün gece yaşanan elim olayla ilgili olarak; teknik heyetimiz sağduyulu yaklaşımlarıyla taraftarla yaşanan olayların büyümesine engel olmuşlardır. Hocalarımıza herhangi bir darp olayı yaşanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

OYUNCULARDAN ORTAK AÇIKLAMA

Konu hakkında ortak bir açıklama yayımlayan Eskişehirspor Kulübü oyuncuları ise "Alaplıspor müsabakası dönüşü şehir girişine yakın bir noktada 6-7 araba ve 30-40 kişilik kendini bilmez Eskişehirspor taraftarının, Eskişehir girişi Çukurhisar bölgesinde arabaları yolun ortasında ilerlerken önümüzü kesip, zorla otobüse binip kiminin ellerinde beyzbol sopası kiminin elinde kesici aletler ile bütün takım olarak darp edildik. Otobüsün içinde çaresiz ve savunmasız bir şekilde başımıza yüzümüze yumruklar atıldı. Ölümle bile sonuçlanabilecek bir olay yaşadık." ifadelerini kullandı.

BİR FUTBOLCU AYRILDI

Eskişehirspor oyuncusu Hayrettin Cengiz ise yaptığı açıklama ile kulüpten ayrıldığını açıkladı. İşte Cengiz'in açıklamaları;

"Bugün itibariyle Eskişehirspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Alaplı maçından sonra otobanda 30-40 kişilik Eskişehirspor taraftarı önümüzü keserek bıçakla ve sopalarla otobüsün içine zorla girip bizi tekme tokat dövüp darp ettiler." sözlerini sarf etti.

Eskişehirspor, pazar günü oynanan maçta Alaplı Belediye'ye 4-0 mağlup olmuştu.


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