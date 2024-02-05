Eskişehirspor'un borcunu Eyüpspor başkanı ödedi

Eskişehirspor, kulübün eski oyuncusu Mehmet Murat Uçar'a olan 1.5 milyon TL'lik borcunu Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın ödediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 20:09
Eskişehirspor'un borcunu Eyüpspor başkanı ödedi
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Eskişehirspor; kulübün eski oyuncusu Mehmet Murat Uçar'a olan borcun, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya tarafından ödendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada 1.5 milyon TL'lik borcu ödeyen Murat Özkaya'ya teşekkür edilirken, transfer tahtasının açıldığı ifade edildi.

İşte Eskişehirspor'dan yapılan açıklama;

"Kulübümüz geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor dosyasını kapatarak transfer engelini kaldırmıştı. Ancak eski oyuncumuz Mehmet Murat Uçar, mahkeme kararıyla transfer tahtasını tekrar kapattırmıştı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın desteğiyle Uçar'dan muvafakatname alarak transfer engelimiz ortadan kalkmıştı.

Bugün itibariyle Murat Özkaya, Mehmet Murat Uçar dosyasını 1 milyon 500 bin TL ödeyerek borçlu dosyamızı kapatmıştır. Eskişehirspor camiası olarak Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'ya teşekkür ediyor, Süperlig yolunda başarılar diliyoruz."

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Bölgesel Amatör Lig'de 32 puanla ilk sırada bulunuyor.


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