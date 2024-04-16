Eskrimci Doruk Erolçevik dünya şampiyonu oldu

Eskrimci Doruk Erolçevik, yıldızlarda dünya şampiyonu oldu. Doruk, erkekler epede Türk eskrim tarihinin dünya şampiyonalarındaki ilk derecesini elde etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 22:11
Eskrimci Doruk Erolçevik dünya şampiyonu oldu
Abone Ol google-news

Dünya Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, yıldız erkekler epe kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun (TEF) açıklamasına göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen şampiyonada piste çıkan Doruk, Büyük Britanyalı Sameer Sunder-Rajan'ı 15-7, Suudi Arabistanlı Ahmed Hazazi'yi 15-8 ve Kanadalı Daniel Rubin'i 15-10 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tarafsız sporcu Elisei Pisarev'i 13-12, İtalyan Federico Varone'yi ise 15-10'luk skorla geçerek adını finale yazdıran Doruk, Mısırlı Eslam Osama ile karşılaştığı altın madalya maçını da 15-13 kazandı.

Doruk böylece erkekler epede Türk eskrim tarihinin dünya şampiyonalarındaki ilk derecesini elde etti.

Genç sporcu, şampiyonluk madalyasını Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'in elinden aldı.

TEF Başkanı Murat Atalı da Doruk'u tebrik ederek, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.


Doruk Erolçevik haberleri Eskrim haberleri Dünya Eskrim Şampiyonası haberleri Dünya Şampiyonası haberleri Altın Madalya haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: 'Süper Kupa'yı oynasaydık...'

Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri: 'Süper Kupa'yı oynasaydık...'
Megan Fox’tan kadınlara tavsiye: Enerjinizi erkekler için harcamayın!

Megan Fox’tan kadınlara tavsiye: Enerjinizi erkekler için harcamayın!
Şampiyonluk yolunda kritik galibiyet: Galatasaray liderliği 4 golle aldı

Şampiyonluk yolunda kritik galibiyet: Galatasaray liderliği 4 golle aldı
Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte ‘bayram’ kazalarındaki sürücü kusurları…

Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte ‘bayram’ kazalarındaki sürücü kusurları…
Alanyaspor'dan kırmızı kart tepkisi: 'Kurallar herkese farklı işliyor'

Alanyaspor'dan kırmızı kart tepkisi: 'Kurallar herkese farklı işliyor'
Gelinim Mutfakta doyuran ekonomik köfte tarifi…

Gelinim Mutfakta doyuran ekonomik köfte tarifi…
Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması!

Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı: Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması!
Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!

Ünlü müzisyen ‘İngilizce öğretmeni oldu’ iddialarına yanıt verdi!