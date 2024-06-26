EURO 2024 C Grubunda nefes kesen final! Romanya lider, Ukrayna'ya büyük şok!
EURO 2024 E Grubu üçüncü hafta maçlarında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kalırken, grubun diğer maçında Ukrayna ile Belçika 0-0 berabere kaldı.
EURO 2024 E Grubu nefes kesen iki maçla sona erdi. Slovakya ile Romanya arasında oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Slovakya, 24. dakikada Ondrej Duda'nın attığı golle öne geçti. Romanya, bu gole 37. dakikada Razvan Marin'in penaltısıyla cevap verdi.
Belçika ile Ukrayna arasındaki mücadele ise golsüz sona erdi.
HERKES 4 PUANDA BİTİRDİ, SIRALAMAYI AVERAJ BELİRLEDİ
Tüm takımlar grubu 4 puanla kapattı ve sıralamayı atılan gol sayısı ve averaj belirledi.
Romanya, 4 puan ve 1 averajla lider oldu. Belçika, 4 puan ve 1 averajla grup ikincisi oldu, sadece 1 golle liderliği kaçırdı. Slovakya, 0 averajla 3. oldu. Ukrayna ise eksi 2 averajla grubu sonuncu tamamladı.
BELÇİKA, FRANSA İLE EŞLEŞTİ
Bu sonucun ardından son 16 turunda Belçika ile Fransa eşleşti.
Lider Romanya, C veya D Grubu'nu 3. sırada bitiren takımla eşleşecek.
Grubu 3. sırada bitiren Slovakya ise grup aşamasındaki tüm maçların bitmesinin ardından İspanya ya da İngiltere ile eşleşecek.
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