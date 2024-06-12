EURO 2024 için yeni VAR kararı
UEFA, EURO 2024'te yeni bir uygulamaya geçiyor. VAR'da incelenen pozisyonların nedenleri artık ekrana yansıtılacak.
EURO 2024'ün başlamasına sayılı günler kala UEFA, turnuva için yeni bir karar aldı.
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti basın toplantısında VAR'la ilgili yeni kararı açıkladı.
EURO 2024'te VAR'da incelenen pozisyonlar için verilen kararlar, detaylı bir şekilde ekranda açıklanacak.
Öte yandan yeni alınan kararlarda hakemler, önemli pozisyonlarda takım kaptanlarına açıklamalar yapacak.
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