EURO 2024 öncesi Frenkie de Jong'dan Hollanda'ya kötü haber!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona forması giyen Frenkie de Jong, sakatlığı nedeniyle Hollanda'nın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:59
EURO 2024 öncesi Frenkie de Jong'dan Hollanda'ya kötü haber!
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Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan Barcelonalı yıldız orta saha Frenkie de Jong'dan ülkesine kötü haber geldi.

Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle EURO 2024'te forma giyemeyecek.

HOLLANDA KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Hollanda Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla birlikte Frenkie de Jong'un sakatlığı nedeniyle EURO 2024 kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. 

Frenkie de Jong, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Barcelona'da uzun süredir forma giyemiyordu.


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