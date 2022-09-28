EURO 2024 yolunda muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
Almanya'da düzenlenecek olan UEFA EURO 2024 elemeleri için gruplar ve Uluslar C Ligi'nde grup lideri olduğumuz için playoff'taki rakiplerimiz belli oldu.
A Milli Takımımız, Frankfurt'ta 9 Ekim'de grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa playoff'a yükselecek.
İşte Playoff'taki muhtemel rakiplerimiz
Yunanistan
Kazakistan
Gürcistan
EURO 2024 için torbalar ise şu şekilde gerçekleşti:
1. Torba
Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
2. Torba
Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
3. Torba
Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
4. Torba
Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
5. Torba
Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
6. Torba
Andorra, San Marino, Lihtenştayn
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