EURO 2024 yolunda muhtemel rakiplerimiz belli oldu!

28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:35

A Milli Takımımız, Frankfurt'ta 9 Ekim'de grup kura çekimine 4. torbadan dahil olacak. A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa playoff'a yükselecek.

İşte Playoff'taki muhtemel rakiplerimiz

Yunanistan

Kazakistan

Gürcistan

EURO 2024 için torbalar ise şu şekilde gerçekleşti:

1. Torba

Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba

Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba

Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba

Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba

Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba

Andorra, San Marino, Lihtenştayn