Euro 2024’e veda ettik ama yolun açık olduğunu gösterdik

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

25.8 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç ikinci takımı konumundaki Ay-Yıldızlılar, yetenekli futbolcuları ve oluşturduğu takım ruhuyla önümüzdeki şampiyonalara damga vurmaya hazırlanıyor. Sakatlıklar ve kart cezaları nedeniyle Euro 2024’te ideal 11’ini kurmakta zorlanan teknik direktör Montella, bazı oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilse de taktik disiplin anlamında önemli işlere imza attı. Genç ve tecrübeli isimleri kadroda iyi harmanlayan İtalyan çalıştırıcı, tüm oyuncularının hem saygısını hem sevgisini kazandı.



AVRUPA HAYRAN KALDI

Turnuvaya damga vuran oyuncularımızın başında gelen Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Ferdi Kadıoğlu, sergiledikleri futbolla tüm Avrupa’yı kendilerine hayran bıraktı. Rakip takımların yıldız isimlerinden övgü dolu sözler alan 3 futbolcumuz, Milli Takım’ın geleceği açısından da önemli bir konumda yer alıyor. Montella, forvetsiz kurguda golcü bir takım yaratırken, duran toplardan fileleri havalandırmamız, savunma oyuncularımızın ağları sarsması, bazen aksasa da defansta geçit vermeyen yapıya bürünmemiz önemli kazanımlar. Eleştirilere rağmen birliğini bozmayan futbolcular, yollarının açık olduğunu ispatladı.



"UEFA KARARI SİYASİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA’nın, Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesi hakkında, “Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Bu karar vicdanları karartmıştır. UEFA’nın Merih’e verdiği ceza, şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. Milli Takımımız kendilerine yapılan haksızlığa cevaplarını, sahada oynadıkları muhteşem futbolla verdi. Bu ceza, Merih’in şahsına değildir. Aslında Türkiye’nin millet olarak yapısına dönük verilmiş bir cezadır” dedi.

