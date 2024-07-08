Euro 2024’e veda ettik ama yolun açık olduğunu gösterdik
A Milli Futbol Takımımız, Almanya’nın ev sahipliğindeki Euro 2024’e Hollanda mağlubiyetiyle çeyrek finalde veda ederken ortaya koyduğu performansla gelecek adına büyük umut verdi.
25.8 yaş ortalamasıyla
turnuvanın en genç ikinci
takımı konumundaki
Ay-Yıldızlılar, yetenekli
futbolcuları ve
oluşturduğu takım
ruhuyla önümüzdeki
şampiyonalara
damga vurmaya
hazırlanıyor.
Sakatlıklar ve kart
cezaları nedeniyle
Euro 2024’te ideal
11’ini kurmakta
zorlanan teknik
direktör Montella,
bazı oyuncu tercihleri
nedeniyle eleştirilse de
taktik disiplin anlamında
önemli işlere imza attı.
Genç ve tecrübeli isimleri
kadroda iyi harmanlayan
İtalyan çalıştırıcı, tüm
oyuncularının hem
saygısını hem sevgisini
kazandı.
AVRUPA HAYRAN KALDI
Turnuvaya damga
vuran oyuncularımızın
başında gelen Arda Güler,
Barış Alper Yılmaz ve Ferdi
Kadıoğlu, sergiledikleri
futbolla tüm
Avrupa’yı kendilerine
hayran bıraktı.
Rakip takımların yıldız
isimlerinden övgü dolu
sözler alan 3 futbolcumuz,
Milli Takım’ın geleceği
açısından da önemli
bir konumda yer alıyor.
Montella, forvetsiz
kurguda golcü bir
takım yaratırken,
duran toplardan fileleri
havalandırmamız,
savunma
oyuncularımızın
ağları sarsması, bazen
aksasa da defansta
geçit vermeyen yapıya
bürünmemiz önemli
kazanımlar. Eleştirilere
rağmen birliğini
bozmayan futbolcular,
yollarının açık
olduğunu ispatladı.
"UEFA KARARI SİYASİ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
UEFA’nın, Merih Demiral’a 2 maç ceza vermesi
hakkında, “Bunun izahı mümkün değil, tamamen
siyasi bir karar. Bu karar vicdanları karartmıştır. UEFA’nın
Merih’e verdiği ceza, şampiyonaya ciddi manada
gölge düşürdü. Milli Takımımız kendilerine yapılan
haksızlığa cevaplarını, sahada oynadıkları
muhteşem futbolla verdi. Bu ceza,
Merih’in şahsına değildir. Aslında
Türkiye’nin millet olarak yapısına
dönük verilmiş bir cezadır” dedi.
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