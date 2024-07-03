EURO 2024'te çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı belli oldu.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı.
29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.
Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.
Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.
Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.
Son 16 turu sonuçları
EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:
İsviçre-İtalya: 2-0
Almanya-Danimarka: 2-0
İngiltere-Slovakya: 2-1
İspanya-Gürcistan: 4-1
Fransa-Belçika: 1-0
Portekiz-Slovenya: 3-0
Romanya-Hollanda: 0-3
Avusturya-Türkiye: 1-2
Eşleşmeler
Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:
5 Temmuz Cuma:
19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)
22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)
6 Temmuz Cumartesi:
19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)
22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)
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