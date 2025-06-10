EuroBasket 2025’e geri sayım: Letonya Büyükelçiliği’nden Türk taraftarlara çağrı: Kolaylaştırılmış vize randevusu sağlanacak

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından FIBA EuroBasket, bu yıl 42’nci kez düzenleniyor. 27 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada grup maçları dört farklı Avrupa ülkesinde oynanacak, final aşaması ise Letonya’nın başkenti Riga’da yapılacak.

Baltıklar’ın incisi Riga, bu yaz yalnızca turnuvanın ev sahibi değil, aynı zamanda final karşılaşmalarının oynanacağı şehir olarak öne çıkıyor. Dev organizasyon öncesi Letonya’nın Türkiye Büyükelçiliği, Letonya Basketbol Derneği adına Türk basketbolseverlere yönelik bilgilendirici bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Letonya Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Bahtijors Hasans, Türk taraftarları EuroBasket 2025 karşılaşmalarını yerinde izlemek üzere Riga’ya davet etti. Büyükelçi Hasans, spor tutkunlarının vize başvurularını zamanında tamamlamaları ve seyahat planlarını erkenden yapmaları çağrısında bulundu.

Ankara’daki Letonya Büyükelçiliği’nin, EuroBasket 2025 maç biletine ve Riga’ya uçak biletine sahip Türk vatandaşları için kolaylaştırılmış vize randevusu hizmeti sunmaya hazır olduğu da duyuruldu.

Türk Milli Basketbol Takımı, Riga’daki final etabında toplam beş karşılaşmaya çıkacak. Turnuva boyunca basketbol heyecanının yanı sıra Riga’nın zengin tarihi, kültürel dokusu ve doğal güzellikleri de ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim vadediyor.

İşte Letonya Büyükelçiliği’nin Açıklamasının tam metni:

Letonya Basketbol Derneği adına:

Letonya’nın Türkiye Büyükelçisi Bahtijors Hasans tüm Türk basketbol taraftarlarını Letonya’nın başkenti olan Riga’nın ev sahipliği yaptığı EUROBASKET 2025 turnuvasına davet ediyor. Riga, Türk basketbol taraftarlarına çokça eğlence vadediyor.

Letonya Büyükelçisi bütün spor severleri Riga’ya seyahat planlarını ve vize başvurularını zamanında yapmalarını davet ediyor. Letonya’nın Ankara Büyükelçiliği standart vize başvuru evraklarının dışında EUROBASKET 2025 maç ve Riga’ya uçak biletlerini alan Türk basketbol taraflarına randevu ayarlamaya hazırdır.

Riga’da Türk takımının 5 maçı olacaktır. Maçları ziyaret etme ve Türk takımını destekleme fırsatınızı kaçırmayınız. Eğlenin ve Riga’nın tadını çıkarın!