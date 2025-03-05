EuroBasket 2025'in ev sahipleri, gruplardaki birer rakibini seçti
EuroBasket 2025'in ev sahibi ülkeleri, gruplarındaki birer rakibini seçti.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na (EuroBasket 2025) ev sahipliği yapacak ülkeler, grup kura çekimi öncesi birer rakibini belirledi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği ve Finlandiya, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya ile Polonya'nın ev sahipliği yapacağı EuroBasket 2025'te grup kuraları, 27 Mart'ta Letonya'nın başkenti Riga'da çekilecek.
FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamaya göre ev sahibi ülkeler, kura çekimi öncesi gruplarında bulanacak birer rakibi seçti.
Ev sahibi ülkelerden Finlandiya Litvanya'yı, Kıbrıs Rum Kesimi Yunanistan'ı, Letonya Estonya'yı, Polonya ise İzlanda'yı grubunda tercih etti.
EuroBasket 2025, 27 Ağustos'ta başlayacak. Grup maçları, Limasol, Tampere, Riga ve Katoviçe'de oynanacak.
Şampiyonada final karşılaşması ise 14 Eylül'de Arena Riga'da yapılacak.
Spor Haberleri
- Boluspor, deplasmanda rahat kazandı!
- Acun Ilıcalı'dan Trendyol Süper Lig ve hakem açıklaması!
- Samet Akaydın: Milli takımdan vazgeçmedim
- Ahmet Doğan Yıldırım kupadan emin
- Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray taraftarına çağrı!
- EuroBasket 2025'in ev sahipleri, birer rakibini seçti
- Rıza Çalımbay, Sivasspor'a geri döndü!
- Araçtan fırlayıp yola düşen kadın hayatını kaybetti
- Sivasspor'dan kadın taraftarlara müjde!
- Emirhan Topçu kimdir, kaç yaşında?
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'
- Başarır, kadın soyisimlerine dikkat çekti
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’
- Aniden sonlandırılmıştı: Yeni adresi belli oldu