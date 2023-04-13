EuroCup şampiyonu LDLC ASVEL, kupasını aldı
EuroCup Kadınlar finalinde Galatasaray'ı geçen LDLC Asvel, kupasını aldı.
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i iki maçta da yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransa'nın LDLC ASVEL takımı, kupasını aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve LDLC ASVEL'in Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-57 yendiği finalin rövanş müsabakasının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.
Törende ilk olarak sezonu ikinci tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring'in teknik heyet ve oyuncularının madalyaları verildi. Sarı-kırmızılılar madalyalarını, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ile Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Levent Yaz'ın ellerinden aldı.
Daha sonra hazırlanan platforma çıkan LDLC ASVEL takımının oyuncu ve teknik heyetine madalyalarını, Fransız ekibinin başkanı Tony Parker verdi. LDLC ASVEL'in oyuncuları, şampiyonluk kupasını da FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in ellerinden alarak havaya kaldırdı.
Bu arada ligde final aşamasının En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne, LDLC ASVEL'den Marine Johannes layık görüldü.
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