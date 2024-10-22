EuroCup'ta Beşiktaş, Joventut'a şans vermedi

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu beşinci maçında konuk ettiği Joventut Badalona'yı 82-76 mağlup etti.

EuroCup'ta Beşiktaş, Joventut'a şans vermedi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 23:30

Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu beşinci maçında Joventut Badalona'yı konuk etti.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar, 82-76 kazandı. 

Beşiktaş Fibabanka, müsabakanın ilk çeyreğini 21-20 önde geçti. , Siyah-Beyazlılar, ilk yarıyı 42-41 önde tamamladı. 

Final periyoduna 58-54 önde giden ev sahib,i salondan 82-76 galip ayrıldı.

VAN BRONCKHORST DA İZLEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da mücadeleyi canlı takip edenler arasındaydı.


Etiketler: #Beşiktaş Fibabanka #BKT EuroCup #Joventut Badalona
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler