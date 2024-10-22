EuroCup'ta Beşiktaş, Joventut'a şans vermedi
Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu beşinci maçında konuk ettiği Joventut Badalona'yı 82-76 mağlup etti.
Beşiktaş Fibabanka, BKT EuroCup A Grubu beşinci maçında Joventut Badalona'yı konuk etti.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar, 82-76 kazandı.
Beşiktaş Fibabanka, müsabakanın ilk çeyreğini 21-20 önde geçti. , Siyah-Beyazlılar, ilk yarıyı 42-41 önde tamamladı.
Final periyoduna 58-54 önde giden ev sahib,i salondan 82-76 galip ayrıldı.
VAN BRONCKHORST DA İZLEDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da mücadeleyi canlı takip edenler arasındaydı.
Etiketler: #Beşiktaş Fibabanka #BKT EuroCup #Joventut Badalona
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