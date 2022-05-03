EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor finale yükseldi
ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor finale yükseldi.
EuroCup yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz müsabakayı 85-68 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.
Andrew Andrews 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Onuralp 16, Needham ise 13 sayılık katkıyla galibiyette önemli pay sahibi oldular.
Frutti Extra Bursaspor'un finaldeki rakibi Valencia-Bologna eşleşmesinin galibi olacak.
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