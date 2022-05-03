Trabzonsporlu Stefano Denswil şaşkına döndü: ‘Böylesini yaşamadım’

03 Mayıs 2022 Salı, 19:55

Spor Toto Süper Lig’in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Trabzon'da şehir merkezinin açık bir diskoya dönüştüğü, ışık şovlarının yapıldığı taraftarın yıllar sonra gelen şampiyonluğu gönlünce kutladığı anlar gündem oldu.

Trabzonspor’un Hollandalı savunma oyuncusu Stefano Denswil, şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşadıklarını, ülkesinin medyası NOS’tan Sam Porskamp’a anlattı. Şampiyonluk kutlamalarını “Tam bir çılgınlık” olarak nitelendiren Stefano Denswil “Böylesini daha önce yaşamadım” dedi.

“NE OLDUĞUNU ANLAMADIM”

Trabzonspor taraftarlarının sahaya erken girmeleri hakkında konuşan Stefano Denswil “Taraftarlar bitiş düdüğünden yaklaşık yarım dakika önce sahaya daldı. Ne olduğunu anlamadım. Neyse ki hakem ve rakip takım soyunma odasına gitmedi. Saha boşaldıktan sonra karşılaşma kaldığı yerden devam etti” şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte taraftarların yeniden saha içine dolduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu “O anda sakatlığınızı, yorgunluğunuzu, stresinizi unutuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“BİR TARAFTAR ŞORTUMU ALMAK İSTEDİ”

Sahaya dolan taraftarların büyük bir sevinç yaşadığını belirten Denswil “Bir taraftar üzerimdeki formayı çekip aldı. Bir taraftar şortumu almak istedi. Hatta bir tanesiyle neredeyse kavga ediyordum. Ancak 38 yıldır kurdukları hayalin gerçekleşmiş olması nedeniyle yaptıklarını anlayabiliyorum. Ancak durumun kontrolden çıktığı zamanlar da oldu” şeklinde konuştu.

Bazı taraftarların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı gördüğünü de belirten Stefano Denswil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı taraftarlar kalp krizi geçirdi. Bu eğlenceye gölge düşüren bir durumdu. Umarım onların sağlık durumu da iyidir. Daha sonra şehir meydanında dev bir eğlence düzenlendi. Kulüp bizi oraya gitmememiz konusunda uyardı. Taraftarların aşırı sevgi gösterisinde bulunabilecekleri belirtildi. Gitmememiz söylendi. Ben de evimde küçük bir parti ile şampiyonluğu kutladım. Dünyanın her yerinden tebrik mesajları aldım. Hatta Amerika’dan bile… Lahey ve Rotterdam’dan da Trabzon’daki partiye benzer partiler düzenlendiğini gördüm. Bu taraftarların “Bize her yer Trabzon’ söylemini gerçek kılıyor.

“TÜRKİYE’NİN NAPOLİ’SİYİZ”

Stefano Denswil, Trabzonspor’un Türkiye’nin Napoli’si olduğunu söylerken “Gittiğimiz her yerde Trabzonspor’dan nefret ediliyordu. Bu da şampiyonluğu daha anlamlı kılıyor. Bu nefret bize motivasyon kaynağı oldu” yorumunda bulundu.