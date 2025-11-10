Cumhuriyet Gazetesi Logo
EuroLeague'den Monaco'ya transfer yasağı: Sebebi belli oldu!

EuroLeague'den Monaco'ya transfer yasağı: Sebebi belli oldu!

10.11.2025 23:12:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
EuroLeague'den Monaco'ya transfer yasağı: Sebebi belli oldu!

EuroLeague, Fransız ekip Monaco'nun transfer yasağı ile cezalandırıldığını açıkladı.

Fransız ekibi Monaco, mali düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle kulübe yeni oyuncu ve antrenör kaydının yasaklandığını açıkladı.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, ekibin EuroLeague müsabakaları için yeni oyuncu veya antrenör kaydetmesini "geçici olarak" kısıtlayan yasağın tamamen prosedür olduğu, yaptırım veya nihai karar olmadığı belirtildi.

"TRANSFER YASAĞININ GETİRİLME SEBEBİ..."

Açıklamada, "Kulüp, EuroLeague Basketbol ve diğer yönetim organları tarafından belirlenen tüm gereklilikleri her zaman tam şeffaflık ve iyi niyetle yerine getirdiğini vurgulamak ister. AS Monaco Basket, sağlam bir mali durum sürdürmüş ve tüm kurumsal ortaklarına karşı her türlü yükümlülüğünü zamanında yerine getirmiştir" denildi.

EuroLeague'den yapılan açıklamada ise Monaco'ya transfer yasağı getirilmesi sebebinin "gecikmiş borçlar, gerekli belgelerin sağlanamaması ve işbirliği eksikliğiyle ilgili" olduğu vurgulandı.

İlgili Konular: #euroleague #monaco #transfer yasağı

İlgili Haberler

Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i devirdi: 7'de 7 yaptı!
Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i devirdi: 7'de 7 yaptı! Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında kendi evinde ağırladığı Anadolu Efes'i 78-69 mağlup etti.
Anadolu Efes'te sakatlanan PJ Dozier, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak
Anadolu Efes'te sakatlanan PJ Dozier, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak Anadolu Efes, PJ Dozier'in sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Anadolu Efes, uzatmalarda yıkıldı!
Anadolu Efes, uzatmalarda yıkıldı! Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. hafta maçında sahasında normal süresi 73-73 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında Olimpia Milano'ya 97-93 mağlup oldu.