Euroleague, Rus takımları için kararını verdi
Rus basketbol kulüpleri, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndan resmen ihraç edildi.
EuroLeague, Rus basketbol kulüplerini Avrupa Kupaları'ndan resmen ihraç etti.
Yapılan açıklamada Rus ekiplerinin THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndan ihraç edildiği belirtildi.
Bununla birlikte Rus Takımların oynadığı tüm maçlar geçersiz sayıldı.
THY Avrupa Ligi'nde oluşan güncel puan durumunda Anadolu Efes 5'inci, Fenerbahçe Beko ise 11'inci sırada yer aldı.
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