Euroleague şampiyonluğu binlerce taraftarla kutlanırken Jasikevicius net konuştu: 'F.Bahçe parçam'

Fenerbahçe Beko, Euroleague şampiyonluğunu Bağdat Caddesi’nde binlerce SarıLacivertli taraftarla coşkuyla kutladı.Sporcular ile teknik heyet, üstü açık otobüsle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndan caddeye geldi. Otobüs yoğun ilgiden caddede ilerlemekte zorluk çekti.

Göztepe Parkı’nda kurulan kutlama alanında F.Bahçeli basketbolcular, şampiyonluk kupasını kaldırıp taraftarlarla bütünleşti. Başantrenör Sarunas Jasekivicius, “Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Birçok takımla çalıştım. Hepsi benim bir parçam. Fenerbahçe de çok büyük parçam. Fenerbahçe için sevgim çok büyük” dedi. Kaptan Melih Mahmutoğlu, “Ne mutlu bana Fenerbahçe ile ikinci kez bu kupayı kaldırdım ve ülkemize bu kupayı kazandırdık. Gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bizim hedefimiz hep kupa. Jasikevicius için de çok mutluyum. Senelerdir şampiyonluğu hak ediyordu. Fenerbahçe’de bunu yaşaması bizim için çok sevindirici” diye konuştu. Takımın yıldızlarından Devon Hall, “Taraftarımıza minnettarız. 4’lü Final’de her yerde sarı lacivert formalı insanlar vardı. Sezon boyunca bizi desteklediler. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.