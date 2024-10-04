EuroLeague'de gecenin sürprizi Zalgiris'ten!

Zalgiris Kaunas, THY EuroLeague'in ilk haftasında sürpriz yaparak Barcelona'yı mağlup etti.

EuroLeague'de gecenin sürprizi Zalgiris'ten!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:19

THY EuroLeague ilk hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Barcelona karşı karşıya geldi. Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Zalgiris Kaunas 74-67'lik skorla kazandı.

Zalgiris'te Sylvain Francisco 19 sayı, Ignas Brazdeikis 17 sayı ile maçın yıldızları oldu.


Etiketler: #Zalgiris Kaunas #barcelona #thy euroleague
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