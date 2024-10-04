EuroLeague'de gecenin sürprizi Zalgiris'ten!
Zalgiris Kaunas, THY EuroLeague'in ilk haftasında sürpriz yaparak Barcelona'yı mağlup etti.
THY EuroLeague ilk hafta maçında Zalgiris Kaunas ile Barcelona karşı karşıya geldi. Zalgirio Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Zalgiris Kaunas 74-67'lik skorla kazandı.
Zalgiris'te Sylvain Francisco 19 sayı, Ignas Brazdeikis 17 sayı ile maçın yıldızları oldu.
Etiketler: #Zalgiris Kaunas #barcelona #thy euroleague
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