Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
EVERTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
EVERTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde oynadığı son maçta Manchester United deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Everton ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 3-0 mağlup etmişti.
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