Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:14
Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

EVERTON - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

EVERTON - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde oynadığı son maçta Manchester United deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.

Everton ise kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 3-0 mağlup etmişti.


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