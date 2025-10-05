Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.10.2025 18:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Everton, Crystal Palace'ın 19 maçlık serisini sona erdi!

Everton, İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında kendi sahasında ağırladığı Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton, sahasında CrystalPalace konuk etti. EvertonHillDickinson Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Crystal Palace, 37. dakikada Daniel Munoz ile 1-0 öne geçti. Everton, bu gole 76. dakikada penaltıdan Iliman Ndiaye ile cevap verdi. Everton, 90+3. dakikada Jack Grealish'in golüyle maçı 2-1 kazandı.

SERİSİ SONA ERDİ

Everton'ın galibiyetiyle birlikte Crystal Palace'ın 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Everton, 11 puana yükseldi. Crystal Palace, 12 puanda kaldı.

Everton, milli aranın ardından Manchester City deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Bournemouth'u konuk edecek.

PROFİLDEN SİLDİLER

Crystal Palace, Everton maçından önce namağlup serisini sosyal medya hesabına yazmıştı. Palace, Everton maçındaki mağlubiyet sonrası bu bilgiyi kaldırdı.

