Cumhuriyet Gazetesi Logo
Crystal Palace, Aston Villa deplasmanında zorlanmadı!

Crystal Palace, Aston Villa deplasmanında zorlanmadı!

31.08.2025 23:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Crystal Palace, Aston Villa deplasmanında zorlanmadı!

Crystal Palace, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Aston Villa, Crystal Palace konuk etti.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Crystal Palace, 3-0'lık skorla kazandı.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Jean Philippe Mateta, 68. dakikada Marc Guehi ve 78. dakikada Ismaila Sarr kaydetti.

Bu sonucun ardından Crystal Palace, puanını 5 yaptı. Aston Villa, 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Crystal Palace, Sunderland'i ağırlayacak. Aston Villa, Everton deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #premier lig #Aston Villa #crystal palace

İlgili Haberler

Fenerbahçeli taraftarlardan 'Ali Koç istifa' tezahüratı!
Fenerbahçeli taraftarlardan 'Ali Koç istifa' tezahüratı! Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den gözdağı: 'Dinlenmeye gelmedim'
Fenerbahçe'de Edson Alvarez'den gözdağı: 'Dinlenmeye gelmedim' Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Meksikalı oyuncu Edson Alvarez, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den galibiyet açıklaması: 'Herkese nasip olmaz'
Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den galibiyet açıklaması: 'Herkese nasip olmaz' Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, maçın ardından görüşlerini aktardı.