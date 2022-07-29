Everton'dan Michy Batshuayi için görüşme

Everton'ın, Chelsea'de forma giyen Michy Batshuayi için transfer görüşmelerinde bulunduğu belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 18:18
Everton'dan Michy Batshuayi için görüşme
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Beşiktaş'ta geçen sezonu kiralık olarak tamamlayan Michy Batshuayi için Everton'ın devreye girdiği öne sürüldü.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Frank Lampard'ın ekibinin golcü futbolcu için transfer görüşmelerinde bulunduğu aktarıldı. Chelsea'nin, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Belçikalı futbolcunun maaşından kurtulmak istediği ve bu transferin bonservisle gerçekleşmesini istediği belirtildi.

Batshuayi'nin geçen sezonki Beşiktaş performansına da değinilirken, siyah-beyazlı forma altında 14 gol attığı kaydedildi.


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